نائب: سوق العقارات وجهة جاذبة للاستثمارات.. والمدن الجديدة تستوعب 65 مليون نسمة

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تستوجب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كافة القطاعات لجلب مزيد من الاستثمارات، وهذا ما تسعى إليه الدولة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك فى ظل التداعيات الخارجية وما يمر به العالم من أوضاع تستوجب حسن استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لجلب استثمارات أجنبية ومحلية، خاصة وأن الاستثمارات تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى.

وأضاف هندى فى بيان صحفى له أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة فى مجال تهيئة البيئة والبنية التحتية لجلب المزيد من الاستثمارات، ولعل أبرز هذه القطاعات ما نشهده فى سوق العقارات حيث أصبح من أكثر الوجهات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يخلق فرصًا للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضلًا عن الصناعات الداعمة مثل النقل والخدمات المصرفية والمالية، وهذا يعود للطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع بفضل مدن الجيل الرابع التى أصبحت علامة فارقة فى سوق العقارات المصرى، وجعلت مصر محط أنظار العديد من المستثمرين الأجانب.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوب، إلى أنه من المستهدف أن تستوعب المدن الجديدة حوالي 65 مليون نسمة حين اكتمال نموها، خاصة وأن إجمالي عدد المدن الجديدة يمثل 61 مدينة، بإجمالي مساحة، 2. 2 مليون فدان، وتم تصنيف المدن الجديدة في مصر إلى أربعة أجيال، لكل جيل عدد من المدن التي تحمل عددا من السمات المشتركة، مؤكدا أن هذه الطفرة غير المسبوقة فى مجال العقارات وضعت الدولة المصرية على الطريق الصحيح فى مجال العقارات والاستثمارات فى واحد من أبرز القطاعات على مستوى العالم وأعلاها سعرا.