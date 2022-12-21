سؤال برلماني حول نتائج مشروع اكتشاف المواهب في كرة القدم

تقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حول نتائج المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم.

وجاء في سؤالها: من وقتٍ إلى آخر نسمع كثيرًا من مسؤولي كرة القدم في مصر، مقولة تتردد كثيرًا وهي «استنساخ تجربة محمد صلاح»، في إشارة منهم للبحث عن لاعبين جدد من مصر يستطيعون السير على نفس درب نجمنا العالمي المحترف في صفوف ليفربول، لكننا على أرض الواقع ليس لدينا آليات واضحة من أجل صناعة أجيال موهوبة منذ الصغر.

وأضافت النائبة: العالم أجمع حاليًا يعتمد على أهمية وجود الكشاف الجيد للمواهب الناشئة في كرة القدم، كخطوة أولى لصناعة منتج مميز من أجل اللحاق بقطار تطور عالم الساحرة المستديرة، ولدينا في التجربة التي قدمها المنتخب المغربي في فعاليات كأس العالم خير نموذج.

وأكدت على أنه من الأفضل على مسؤولي الكرة المصرية، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، وضع خطة مرسومة من أجل صناعة منتج كروى مميز مثل تجربة منتخب المغرب.

وشددت عضو لجنة الدفاع بالبرلمان على أن هناك تقصيرًا شديدًا حدث طوال الفترة الماضية في كيفية صناعة نجوم منذ الصغر بنظام احترافي كامل، مثلما يحدث في أوروبا، بدلاً من انتظار هدايا القدر بظهور موهبة في كرة القدم المصرية.

وسألت النائبة الأسئلة التالية: ما هي نتائج وثمار المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم؟، وما هي خطتنا المرسومة لصناعة منتج كروي متميز؟، وماهو دور وزارة الشباب والرياضة تجاه الأكاديميات التي تربح ملايين الجنيهات من الأسر المصرية دون أن تقدم لنا موهبة رياضية واحدة حتى الآن؟.