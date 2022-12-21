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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية توافق على تعديلات في خطة ألمانيا لدعم إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة

صدى البلد

  أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن التعديلات التي أدخلتها ألمانيا على خطة الضمان الحالية لدعم إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ستُساهم بشكل أكبر في تحقيق أهداف ألمانيا في مجال الطاقة والبيئة والأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصفقة الخضراء الأوروبية.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي (نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل) أن ألمانيا أخطرت المفوضية بخططها لإطالة وتعديل برنامج دعم الطاقة المتجددة الخاص بها، والذي يحل في الغالب محل الدعم المتاح حاليًا بموجب مخطط EEG 2021 الذي وافقت عليه المفوضية في أبريل 2021.
وأضاف البيان: أن الخطة الجديدة تستهدف تمويلًا إجماليًا بقيمة 28 مليار يورو، تهدف إلى انتاج 80٪ من الكهرباء في جميع أنحاء البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ومن ثم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. وبموجب ذلك، ستأخذ المساعدة بشكل عام شكل علاوة سوقية يدفعها مشغل الشبكة للمنتج بالإضافة إلى سعر السوق للكهرباء. ومع ذلك، في حالة المنشآت الصغيرة جدًا، ستتخذ المساعدة شكل تعريفات التغذية بالمزاد العلني وسيتم اختيار المستفيدين من خلال عمليات العطاءات التنافسية والشفافة وغير التمييزية.
وبحسب البيان، سيتم تنظيم المناقصات لكل تقنية فيما تخطط ألمانيا لزيادة عدد وحجم عطاءات الابتكار، فضلاً عن العطاءات الخاصة بالخلايا الكهروضوئية على الأسطح والأرض وطاقة الرياح البرية والميثان الحيوي

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