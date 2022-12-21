اقتصادية النواب تشيد بتفاعل متحدث الرئاسة مع المواطنين حول سياسة مصر الخارجية

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن السياسة الخارجية لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نجاحات كبيرة ومبهرة إقليمياً وعربياً وأفريقياً ودولياً، مشيداً بتفاعل السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مع أحد المواطنين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد تعليقه على خبر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن.

وتضمن تعليق المواطن الاستفسار عن موقف مصر من أزمة أوكرانيا وروسيا، قائلاً: «هو إحنا مع مين؟ أمريكا وأوروبا ولا الصين وروسيا؟»

وأعرب "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، عن سعادته الغامرة بالرد الواضح من السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، وقوله بالنص: «مصر لها علاقات صداقة مع جميع دول العالم.. علاقات متوازنة أساسها الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح المشتركة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، والأمر بطبيعة الحال ينطبق على الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا».

وأضاف في تعليقه: «مصر تربطها علاقات طيبة جدا مع جميع أطراف الأزمة، سواء أطراف مباشرة؛ روسيا وأوكرانيا ودول الناتو، أو غير مباشرة؛ الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة».

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للرئيس السيسى الذى جعل لمصر دورها التاريخى والريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً أن مصر أصبحت تحظى باحترام وتقدير كبيرين من مختلف دول العالم.