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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما هو الزي الذي ألبسه أمير قطر لـ ميسي؟

صدى البلد

أثار مشهد ميسى مرتديا عباءة أهداها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني  عقب تتويج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم ، خلال الحفل الختامي ل #مونديال_قطر٢٠٢٢  إعجاب الجميع ما دفعهم للبحث عن دلالة هذا الزي وسر هذا اللفتة الجميلة من أمير دولة قطر. 

 

ولمعرفة تفاصيل عن الزي الخليجي الشهير والمعروف بأسم "البشت"، قال الدكتور عمر غانم خبير البروتوكولات والمراسم القطري،  أن البشت .. او كما يسميه اخرين في العالم العربي (العباءة الرجالية) و (المشلح) وكلها تعني معنى واحد تعود باصلها إلى كلمة (بشتو) في اللغة الآكدية التي سادت بلاد ما بين النهرين (العراق اليوم) في حدود الألف الثاني قبل الميلاد وتعني (الوقار والاحترام).

وأضاف "غانم"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذا الزي تقليديا  ينسج هيكله يدويا من شعر الجمل لكن الثورة الصناعية ادخلت بصماتها على صناعة البشت عبر ادخال مكائن النسيج لعالم صناعته، لكن الجزء الاكثر تألقا وجاذبية في البشت هو الاطار المطرز الُذهب الذي يسمى تقليديا (دقة البشت) وهي جوهر الابداع في البشت وتصنعها اياد ماهرة وصبورة وذات حسن ذوقي وفني عالي ، من مواد اولية غالية الثمن.

 

ولفت خبير البروتوكولات والمراسم، أن التهادي بالبشت واحد من أرفع تقاليد التحابب والمجاملة والعلاقات الانسانية في تقاليد العرب ولاسيما عرب البراري ولاستدامة هذه التقاليد حافظت الدول العربية في الخليج العربي على التهادي بالبشت ضمن اطر وتقاليد هدايا الدولة في الاستقبالات الرسمية البروتوكولية.

 

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