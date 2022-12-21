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رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن حادث بورسعيد.. الكثير و الكثير من التفاصيل بخصوص تلك القضية تظهر لتفاجئنا فالجميع يدلي بشهادته عن السيدة و ابنتها و الأسرة بأكملها فبحسب  رواية جيران السيدة  وزملائها فى العمل من سكان المنطقة، أنهم طالما حذروها من علاقة الجانى بأبنائها وملاحظتهم أنه من الممكن أن يؤثر عليهم بسلوكياته الخاطئة أو يتسبب فى جرهم إلى طريق سيئ يندم عليه الجميع.


وأوضح الجيران أن المجنى عليها غضبت منهم وقاطعتهم وأكدت لهم أن أبناءها لايمكن أن ينخرطوا فى أى طريق سيئ، لأنها ووالدهم يحسنان تربيتهم ويعيشان حياتهم من أجلهم.


وتحدث الجيران عن القتيلة مشرفة عمال بورسعيد بأنها كانت أم تجمع بين الشدة وحب أبنائها الشديد فكانت شديدة عليهم وشدتها من خوفها عليهم وفى ذات الوقت حنونة لأقصى درجة لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم.


بالإضافة إلى هذا فقد أوضحت  زميلة المجنى عليها فى العمل و السكن بمنطقة الفيروز فى محافظة بورسعيد بمدينة بورفؤاد ثريا فى اتصال هاتفي خاص أكدت خلاله أن المجنى عليها قبل الواقعة بعدة أيام وجدت نجلتها و الجار داخل منزلها برفقة الشقيق الأوسط صديق المجنى وثارت غضب الام المجنى عليها وقامت بطرد الجار المتهم فى القضية بالقتل . 


و قالت أيضا زميلة المجني عليها أن صديقتها رحمها الله  لقنت نجلتها علقة موت على حد وصفها وهددتها بإبلاغ والدها أن يقتلها حالها كأي ام تخاف على أبنائها من رفقاء السوء.

لمزيد من التفاصيل

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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