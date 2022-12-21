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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يبحث مع السفير الإسباني توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

إلتقي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  ايرانزوغوتيريز سفير إسبانيا بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وعلى أهمية المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وخاصة في مجال السكك الحديدية  ومترو الانفاق ، مشيراً إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك ليصل الى كافة مجالات النقل.

من جانبه أكد السفير الإسباني بالقاهرة على سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية وبالتعاون الجاري في المشروعات المشتركة  مشيرا إلى إهتمام الحكومة الإسبانية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة المصرية  في قطاع النقل خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها حجم القطاع في مصر والتي تجسد مدى التطور الهائل الذي تشهده مصر في كافة المجالات
ثم تباحث الجانبان الموقف التنفيذي وموقف تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة.

ففي مجال السكك الحديديه تم بحث موقف توريد عدد 7  قطارات فاخرة من شركة  تالجو الاسبانية ( 6 متعاقد عليها +  قطار هدية من تالجو للشعب المصري ) والتي وصل منها قطاران حتى الآن وكذلك توريد عدد 7 قطارات نوم شاملة الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 سنة من تالجو الاسبانية وكذلك مشروع  تطوير نظم الاشارات على  خط اسيوط -  نجع حمادي بطول 208 كم والذي تنفذه شركة تاليس الاسبانيه وفي مجال مترو الانفاق تم متابعة موقف إعادة  تاهيل عدد 23 قطار للخط الاول للمترو وكذلك اعادة  تاهيل 35 قطار وصيانه 39  قطار للخط الثاني  للمترو بالتعاون مع شركه كاف الاسبانيه .
وأكد الوزير على التطلع لزيادة حجم التعاون في مجال توطين صناعات السكك الحديدية مع الشركات الإسبانية مثل إقامة مصنع مع الشركات الاسبانيه لتصنيع عربات السكك الحديديه  والمترو وجرارات السكك الحديديه  ، مشيرا الى الاتفاق مع تالجو  الاسبانيه على توطين  صناعات عربات السكك الحديديه  في مصر.

  كما أوضح الوزير أن منظومه النقل البحري في مصر تشهد تطورا كبيرا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسيه بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات  حيث  تتم تطوير كافة الموانئ البحريه  ، لافتاً إلى أن هناك فرصة استثمارية  واعدة  في هذا القطاع  من الممكن أن تشكل نموذج آخر ناجح للتعاون المشترك  وخاصة  في مجال إدارة وتشغيل المحطات  بالموانئ  وكذلك إمكانية   التعاون في بناء السفن  التجاريه  والبحريه خاصه  وأن إسبانيا من الدول المتقدمة  في هذا المجال وخاصة  وأن مصر تعمل على استعادة  قوة الأسطول التجاري المصري تنفيذاً لتوجيهات من القيادة السياسية.
وإتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين خلال الفترة  القادمة  لدفع معدلات المشروعات الجاري  تنفيذها والتباحث حول التعاون المستقبلي في مجال توطين صناعه الوحدات المتحركه  بالسكك الحديديه  والمترو واداره تشغيل المحطات بالموانئ المصريه
 

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