نشرة المرأة والصحة| لا تنظفوا المنازل ليلا.. لسبب صادم..توقعات الأبراج لعام 2023

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أيام قليلة و تنتهي 2022 و يبدأ عام 2023 الجديد، ومع بداية سنة جديدة يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة الفلك و توقعات الأبراج التي تخص العام الجديد.

كشف الدكتور أحمد شاهين، خبير الأبراج، في تصريحات لـ صدى البلد، عن أبرز توقعات الأبراج لعام 2023.

مع بداية فصل الشتاء تشهد البلاد موجة برد خارقة مصحوبة ببعض الضباب الكثيف، على الرغم من أنه بالتأكيد يبدو وكأنه نسمة من الهواء النقي ، إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى متى قد تصاب بالفيروسات والبكتيريا المعدية.

يشعر الكثير من الأشخاص بالأرق وعدم النوم بشكل هادئ و مريح مما يؤثر على صحتهم الجسدية و النفسية بالسلب ويعرضه أيضا لبعض المشاكل الأخرى.

تقع معظم الفتيات في مشكلة عدم قدرتهم على تثبيت المكياج بعد استخدامه على البشرة، ولكن يوجد هناك بعض الخطوات التي عند اتباعها يمكنك الحصول على مكياج ثابت طوال اليوم.

تقول خبيرة التجميل نادين عصام، يجب اختيار منظف وجه يناسب بشرتك، فمن الأفضل أن تضعي المكياج على بشرة نظيفة ومنتعشة، فعليكِ أن تستخدمي الغسول الكريمي إذا كانت بشرتكِ جافة ليساعد على ترطيبها وتنظيفها، أما إذا كنتِ من صاحبات البشرة دهنية فعليكِ بغسول على هيئة جل أو رغوة، هذا سيساعدك على إزالة الدهون على بشرتك.