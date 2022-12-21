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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لجنة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ44

أرشيفية
أرشيفية

عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة بالرياض، اجتماعها الرابع والأربعين، الذي يستمر على مدى يومين.

وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس” رأس الاجتماع المديرة العامة المساعدة لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عضو اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، رئيس الدورة الحالية لمكافحة الممارسات الضارة نصرة الحبسي.

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واستعرض المدير العام لمكتب الأمانة الفنية فيصل المهيدب، جدول الأعمال مؤكداً أهمية الموضوعات المعروضة أمام اللجنة التي تحتوي على العديد من المواضيع التي تهم الصناعة الخليجية والعمل الخليجي المشترك.

الخليج دول مجلس التعاون دول الخليج حماية المنافسة منع الاحتكار الامانة العامة

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