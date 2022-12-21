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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خيانة للثقة .. بولندا تصدر قرارا عاجلا بشأن علاقاتها مع أوكرانيا

بولندا وأوكرانيا
بولندا وأوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية البولندي، مارسين برزيداتش، أن انفجار قاذف القنابل الذي أهداه قائد الشرطة الأوكرانية لنظيره البولندي في يد الأخير، سيؤثر على الثقة المتبادلة بين البلدين.

وأوضح برزيداتش، أن الحادث سيؤثر بشكل جزئي على الثقة المتبادلة بين وزارتي الداخلية والشرطة، لكنه لن يؤثر على السياسات الخارجية والأمنية بين البلدين.

وأشار إلى أن الجانب البولندي ينتظر التوضيحات من الجانب الأوكراني، حول حيثيات وقوع الانفجار الذي كاد أن يودي بحياة قائد الشرطة البولندية، ومن كان برفقته.

قائد الشرطة البولندية، ياروسلاف شيمشيك، تلقى قاذفي صواريخ من طراز RGW-90 هدية من نظيره الأوكراني خلال زيارته كييف يومي 11 و12 من ديسمبر الجاري.

وعندما عاد إلى مكتبه في بولندا في اليوم التالي، أراد ركنهما في إحدى زوايا مكتبه، وحين وضع أحداهما عموديا على الأرض، وقع انفجار أدى إلى أضرار كبيرة في المكتب، وإصابة العدد من الموظفين.

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