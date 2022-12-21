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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقّع في سبتمبر | اِعرف مصير عبدالله السعيد مع بيراميدز

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن مصير عبدالله السعيد قائد الفريق السماوي .

ودخل عبدالله السعيد في خلاف حاد مع مصطفى فتحي جناح الفريق خلال مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري.

وتابع ، عبدالله السعيد وقع على تمديد عقده موسم إضافي في شهر سبتمبر الماضي .

اختارت رابطة الأندية المحترفة، مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب لمباراة الفريق أمام أسوان في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على نظيره نادي أسوان بهدفين مقابل هدف سجلهما مصطفى فتحي ومحمد حمدي في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وقدم مصطفى فتحي مباراة قوية حيث سجل الهدف الأول من صناعة رمضان صبحي، فيما سجل محمد حمدي الهدف الثاني من صناعة لمصطفى فتحي.

 

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