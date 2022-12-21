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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفيهوش جديد| تعليق شريف عامر على سعر صادم لطبق كشري بمطعم شهير

الإعلامي شريف عامر
الإعلامي شريف عامر

علق الإعلامي شريف عامر على الجدل الكبير الذي أثير على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بعد إعلان أحد المطاعم الشهيرة أسعار جديدة لطبق الكشري: «طبق كشري بيتباع بـ 90 جنيه .. بس انا مأكلتوش الصراحة بالمبلغ ده ولسه متعرفتش عليه».

وقال «شريف عامر» خلال برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر»:«شفت قائمة الاسعار لاقيته فعلا بـ 90 جنيه في أحد المحالات الشهيرة.. مفيش إضافات زي الكبدة او اللحمة المفرومة وهو طبق كشري عادي مفيش اي جديد».

من جانبه رد أحمد الباشا، رئيس  شعبة الحاصلات الزراعية، على زيادة سعر «طبق الكشري» بالمحلات، قائلا : «موضوع طبق كشري بـ 90 جنيه ده تهريج .. حتى زيادة الأسعار اللي حصلت مش 500 % أيا كان البراند اللي ببيع، فالبقوليات بريئة تماما من أي زيادة في أسعار الكشري».

وأكد أحمد الباشا، أن الزيادة التي حدثت لأسعار البقوليات طبيعية، نظرا لأن مصر دولة مستوردة للبقوليات، موضحا أن الزيادة الأكبر كانت في الحمص ونحن نعتبرها سلعة ترفيهية وهم 20 حباية عدس في الطبق .

 البقوليات مسمار بطن المصريين

وأشار رئيس  شعبة الحاصلات الزراعية، إلى أن البقوليات هي مسمار الأمن للشعب المصري، وابتدينا نصدر كميات كبيرة من البضائع بتاعتنا علشان نوفر دولار للبقوليات، منوها إلى أن أسعار الزيادة لا تسبب زيادة في طبق الكشري 500 % .

وأكمل  رئيس  شعبة الحاصلات الزراعية : «ميوصلش الطبق لـ 90 جنيه لأن أحنا كدة بنستفز الناس .. طبق كشري ايه اللي بتمن نص كيلو لحمة» . 

شريف عامر كشري أحمد الباشا الحاصلات الزراعية أسعار الكشري

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