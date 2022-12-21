خطيب جزائري: نشكر الأوقاف المصرية على إتاحة الفرصة لنقل خبراتها إلى أشقائهم

قدم الشيخ خليفة بشاطة إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر، الشكر إلى وزارة الأوقاف والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إتاحته الفرصة لنقل خبرة وزارة الأوقاف في مصر إلى أشقائهم في الجزائر، وعلى حسن الضيافة والإقامة، وعلى رعايته الدقيقة لكل ما يسهم في إنجاح هذه الدورة، فهو بحق نعم الرجل المسئول في مكانه ومجاله.

حسن الضيافة والإقامة

كما أكد أن هذه الدورة تأتي تتويجًا للتعاون بين البلدين الشقيقين مصر والجزائر، مثنيًا على حسن اختيار المحاضرين من العلماء والمفكرين وقادة الرأي، وكذلك حسن اختيار الأماكن التاريخية العريقة مثل مسجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة (رضي الله عنهما)، وكذلك العديد من المتاحف والمعالم، ومكتبة الإسكندرية العريقة.

كما نقل تحيات وزير الشئون الدينية بدولة الجزائر الشقيقية والشعب الجزائري والوفد إلى جمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا، مؤكدًا أن مصر بحق هي أم الدنيا، وأنها تتمتع بالجلال والجمال والكمال في كل زاوية من هذا البلد الكريم، ولا يمكن إلا أن نقف إجلالًا وتعظيمًا لها، وأن مصر تاريخ مفتوح لا يمكن لأحد أن ينسى تاريخها العريق، فمصر أم الدنيا، وأم العروبة، وأم الإسلام، وأرض الكنانة ومهد الحضارة، حفظ الله مصر وحفظ شعبها وحفظ مسيرتها.