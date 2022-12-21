حزب المصريين: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية بالمنطقة

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، أهمية القمة المصرية الأردنية العراقية التي ستُعقد اليوم في عمان بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنها تأتي في وقتها تمامًا، وتعمل على تعزيز العلاقات بين القاهرة – عمان – بغداد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتعاون الأمني.

وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم، إن القمة ستعمل على تعزيز التشاور السياسي والأمني بين الدول الثلاث على سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط برمتها، موضحًا أن هذه القمة ستنجح في تحقيق جميع أهدافها لصالح القاهرة وعمان وبغداد ولصالح جميع الدول العربية.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القمة الثلاثية تبعث برسالة عاجلة ومهمة عن القضية الفلسطينية، وتفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل ودعم الأشقاء الفلسطينيين والتأكيد على الحلول السياسية في سوريا وليبيا واليمن، مؤكدًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تتحرك في سياساتها الخارجية والإقليمية بحكمة واتزان بصفتها راعية السلم والسلام الشريف، والحوار البناء، وحاملة مفاتيح جميع الملفات والأزمات العالقة، وبوابة العبور نحو شرقٍ أوسط يسوده الاستقرار والتنمية.

وأوضح أن الرئيس السيسي تمكن في ظروف صعبة وتحديات معقدة وفي فترات زمنية قليلة للغاية من كسب ثقة واحترام العالم، وإعادة ريادة مصر وثقلها الاستراتيجي والسياسي على كافة المستويات، وجعلها محورًا مهمًا في إقناع العالم بتبني رؤى أكثر إيجابية لنشر السلام وإزالة الاحتقان والصراعات بالمجتمعات، مشيرًا إلى الدور العظيم الذي تلعبه مصر لإعادة اللحمة والتقارب العربي وتهيئة المناخ العام لإحداث نهضة حقيقية والقضاء على جميع الأزمات والتحديات.

وأكد أن سياسة مصر في هذا الملف نجحت بشكل كبير واستطاعت لم الشمل، بجانب استمرارها في رعاية وتبني جميع الأزمات العربية العالقة وفي القلب منها فلسطين، موضحًا أن القمة الثلاثية المنعقدة اليوم ببغداد تُعد تجسيدًا لقوة العلاقات بين مصر والعراق والأردن.

ولفت إلى أن القمة الثلاثية تُدشن بدورها لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين الشعوب المشاركة في القمة، وانطلاقها نحو مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، مثمنًا كلمة الرئيس السيسي التي أبرز فيها التأكيد على قوة التزام مصر بالتعاون الثلاثي بين الدول المشاركة؛ الأمر الذي يُشكل هدفًا مشتركًا للجميع، ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها.

وأشاد بتناول القمة الثلاثية لمختلف القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتأكيد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تُهدد الاستقرار والأمن في المنطقة؛ علاوة على بحث تطورات القضية الفلسطينية، وحرص القادة الثلاثة على دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، موجهًا تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي الذي يقوم برسالة سامية تعمل على نشر السلام والأمان وإعمار الأرض.