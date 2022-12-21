برفقة مي كساب .. محمد سامي ينشر صورا من كواليس مسلسل العمدة

نشر المخرج احمد سامي صورة تجمعه مع الفنانة مي كساب ، عبر صفحته الشخصية انستجرام.

وظهر محمد سامي في الصور برفقة مي كساب من كواليس مسلسله الرمضاني ٢٠٢٣ ، " العمدة ".



وتدور أحداث مسلسل "العمدة" في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين



من ناحية أخري، تواصل الفنانة مى كساب تصوير مسلسلها الجديد "اللعبة 4" في مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر عرضه على المنصات الإليكترونية، تدور أحداث العمل في إطار كوميدي، عن صديقين منذ الطفولة وسيم ومازو اللذين يتنافسان دائما ضد بعضهما البعض، العمل من بطولة شيكو، هشام ماجد، مى كساب، أحمد فتحي، وميرنا نور الدين، سامى مغاورى، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، إخراج معتز التوني.