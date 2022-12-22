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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعدى على والدهما..تفاصيل مثيرة وراء قتل شخص على يد اثنين بباب الشعرية

حبس
حبس

قررت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدى بالضرب على آخر مما أودى بحياته بباب الشعرية .            

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال مباحث القاهرة شخصين لقيامهما بالتعدى بالضرب على آخر مما أودى بحياته بباب الشعرية.            

تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين ، مصابان بسحجات متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة القسم وبين أخر، مقيم بالجمالية توفى إثر إصابته بجرح بالبطن، وذلك لسابقة مشاهدة الطرف الأول للطرف الثانى أثناء تعديه على والده بالسب والضرب حال سيرهما بمحل البلاغ وبمعاتبتهما له تعدى عليهما بالسب وإنصرف ولدى تقابلهم معه بذات المنطقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بالضرب بإستخدام "لوح زجاج" نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته أمكن ضبط الطرف الأول .

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القاهرة التعدي بالضرب باب الشعرية حبس شخصين حبس مشاجرة

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