بعد قليل.. محاكمة مرتضى منصور في قضية سب الخطيب وعضو الأهلي

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان.

وكانت البداية عندما تقدم المحامي محمد عثمان، وكيلًا عن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور اتهم فيه الأخير بسبه والتجاوز في حقه، وقال سراج الدين، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن التجاوز والسب من قبل رئيس نادي الزمالك موثق عبر فضائية نادي الزمالك وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان.

حجز 12 طعنًا مُقدم من مرتضى منصور

في سياق آخر، حجزت الدائرة الثالثة عشر لجنح النقض، بمحكمة النقض بدار القضاء العالي، 12 طعنًا مُقدم من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح كُلًّا مِنْ الإعلامي عبد الناصر زيدان ناقد رياضي، وهاني العتال ومجدي خليل وممدوح عباس، في قضايا السب والقذف لجلسة 8 فبراير للحكم.

وكان هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، حصل على أحكام غرامات بإجمالي مبلغ مالي قدره 55 ألف جنيه، وثلاث أحكام غرامات بإجمالي مبلغ مالي قدره 35 ألف جنيه.