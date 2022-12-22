البسوا شتوي.. الأرصاد: درجات حرارة منخفضة ليلا .. فيديو

أكد محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بداية فصل الشتاء نشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بمقدار درجتين او 3 درجات.

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" سوف يزداد شعورنا بانخفاض في درجات الحرارة في فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ".

وأضاف محمود شاهين :" درجات الحرارة الصغرى في ساعات الليل سوف تصل إلى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة".

واكمل محمود شاهين :" من الضروري ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الليل والصباح الباكر".

ولفت محمود شاهين :" توقعنا تواجد فرص أمطار متوسطة غدا وحتى نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية الغربية "، مضيفا:" الأمطار تصل لمناطق من القاهرة الكبرى وتكون من خفيفة لمتوسطة ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية ".