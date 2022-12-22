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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البسوا شتوي.. الأرصاد: درجات حرارة منخفضة ليلا .. فيديو

أمطار
أمطار

أكد محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع  بداية فصل الشتاء نشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بمقدار درجتين او 3  درجات.

 

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13 ليلا .. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ..فيديو

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أمطار الخير| أول أيام الشتاء.. انخفاض درجات الحرارة وتغير حالة الطقس

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  سوف يزداد شعورنا بانخفاض في درجات الحرارة في فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ".

 

وأضاف محمود شاهين :" درجات الحرارة الصغرى في ساعات الليل سوف تصل إلى 13 درجة مئوية  على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة".

 

واكمل محمود شاهين :"  من الضروري  ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الليل والصباح الباكر".

 

ولفت محمود شاهين :" توقعنا تواجد فرص أمطار  متوسطة غدا وحتى نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية  الغربية "، مضيفا:"  الأمطار تصل لمناطق من القاهرة الكبرى وتكون من خفيفة لمتوسطة ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية ".

الأرصاد درجات الحرارة الطقس الامطار اخبار التوك شو

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