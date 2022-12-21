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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: يجب التفرقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات غير المقصودة

راندة مصطفى
راندة مصطفى

أكدت الدكتورة راندة مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن  مشروع قانون المسئولية الطبية مازال متواجد في مجلس النواب .

 

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حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية عن مقدم الخدمة.. اعرفهم

وقالت راندة مصطفى في حوارها في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" لا يجوز أن الطبيب يتم التحقيق معه من النيابة في أي خطأ طبي او حادث قد يحدث".

 

وتابعت راندة مصطفى :"  من المفترض أن يكون هناك لجنة طبية عليا يحال لها الخطأ الطبي واللجنة تحدد لجنة فرعية متخصصة تبحث سبب الخطأ الطبي ".

 

وأكملت راندة مصطفى :" الطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم، مضيفا:" قد تحدث مضاعفات في التخدير  وتكون مضاعفات غير مقصودة ولا تعتبر خطأ طبي ":.

 

ولفتت راندة مصطفى :" في حال حدوث أي خطأ طبي يجب التفرقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات فير المقصودة".
 


 

الخطأ الطبي مضاعفات الأطباء المسؤولية الطبية اخبار التوك شو

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