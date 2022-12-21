برلمانية: يجب التفرقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات غير المقصودة

أكدت الدكتورة راندة مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية مازال متواجد في مجلس النواب .

وقالت راندة مصطفى في حوارها في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" لا يجوز أن الطبيب يتم التحقيق معه من النيابة في أي خطأ طبي او حادث قد يحدث".

وتابعت راندة مصطفى :" من المفترض أن يكون هناك لجنة طبية عليا يحال لها الخطأ الطبي واللجنة تحدد لجنة فرعية متخصصة تبحث سبب الخطأ الطبي ".

وأكملت راندة مصطفى :" الطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم، مضيفا:" قد تحدث مضاعفات في التخدير وتكون مضاعفات غير مقصودة ولا تعتبر خطأ طبي ":.

ولفتت راندة مصطفى :" في حال حدوث أي خطأ طبي يجب التفرقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات فير المقصودة".





