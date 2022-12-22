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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طريقة عملية استزراع الشعب المرجانية.. الغطاس أحمد جبر يوضح

أحمد جبر، الغطاس
أحمد جبر، الغطاس المصري

قال أحمد جبر، الغطاس المصري، إنه صاحب رقم قياسي في موسوعة جينيس للغطس تحت الماء، منوها بأن رقمة حتى الآن لم يكسر ولا يوجد شخص حتى الآن نجح في تخطي هذا الرقم.

 

وأضاف "أحمد جبر"خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه كان مهتم بالشعب المرجانية، ووجد أنها تدهور نتيجة التغيرات المناخية، منوها بان عملية استزراع الشعب المرجانية كانت حلم وشيء خيالي.

 

وروى عن تجربته التي تهدف إلى استزراع شعاب مرجانية بآلية علمية تهدف لتعويض ما يتلف من الشعاب المرجانية بسبب الممارسات الخاطئة أو العاوامل المناخية.



وأوضح أن الشعب المرجانية تلعب دورا أساسيا في التغيرات المناخية، لكونها حائط ومصد طبيعي للأمواج، مما يترنب عليه منع تأكل الشواطئ.

 

واسترسل: الشعب المرجانية تنتج الاكسجين بنسب كبيرة للغاية، كما أن عدم وجود الشعب المرجانية سيؤثر على السياحة الشاطئية.

 

أحمد جبر الشعب المرجانية استزراع الشعب المرجانية التغيرات المناخية اخبار التوك شو

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