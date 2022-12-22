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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عذرية نورهان ملهاش علاقة.. محامية قاتلة والدتها ببورسعيد تنكر الجريمة

نورهان المتهمة بقتل
نورهان المتهمة بقتل والدتها

 أكدت محامية نورهان المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد، أن موكلتها انهارت عندما شاهدت والدتها تقتل أمام عينها.

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وأضافت محامية نورهان المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن المتهم فى القضية هو من ضرب الأم بـ آلة حادة " شاكوش" وأن المتهمة فى القضية نورهان لم ترتكب جريمة قتل.


ورفضت المحامية الرد على الأسئلة الخاصة بالمذيعة، منها :" انتى بتقولي أن المتهم فى القضية غير متهمة، إزاي".
 

وتحدثت عن عذرية نورهان المتهمة فى القضية، وقالت :" عذرية البنت ليس لها علاقة بالقضية، ولكن القضية هنا قضية قتل، وليس عذرية البنت أم لا".


وتابعت :" البنت كانت بـ ملابسها أثناء المشادة والجريمة التى حدثت".

 

أكد هايدي الفضالى محامية نورهان المتهمة بـ قتل والدتها ببورسعيد، أنها كانت وكيل نيابة، وكانت رئيس محكمة، قبل أن تعمل محامية، وأنها تعلم قواعد القانون، ولذلك قررت الدفاع عن المتهمة فى القضية.


وأضافت محامية نورهان المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن نورهان بعيدة عن ارتكاب جريمة قتل والدتها.


ولفتت إلى أن نورهان لم تفعل شئ، ولكن الشخص الذى كان معها هو من قتل أم نورهان، وان المتهم فى القضية كانت خائفة منه، ولذلك لم تتحرك.


وتابعت :" المتهمة فى القضية طفلة، وأنه كان هناك مشادة بين المتهم فى القضية و المجنى عليها، قبل الجريمة بـ أيام، و بعد ذلك حاول الولد المتهم فى القضية أن يحصل على حقه".


وكشفت المحامية، :" المتهمة فى القضية لم تكن مع الطفل، والكلام الذى خرج على السوشيال ميديا، أن البنت كانت فى الدرس وبعد ذلك حدث المشادة، و البنت لم تضع مياه مغلى على وجه الأم ولكن الذى كان على وجه المجنى عليها شاي".


ورفضت الرد على سؤال :" ملابس المتهم فى القضية كانت فى الشقة ليه، كان فى تيشرت للمتهم فى القضية" وقالت مش عارفة.


 
 

المتهمة بقتل والدتها محامية نورهان حوادث اخبار التوك شو بورسعيد

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