أخبار التوك شو|هبوط كبير في سعر الذهب.. التموين تعلن خبرًا مهمًا عن تسعير السلع.. وظائف جديدة بالشهر العقاري

طليقة سعد الصغير تكشف كواليس خلافهما واعتدائه عليها بالضرب .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب سعر الفول والطعمية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

موجات صقيع وانخفاض واضح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأيام المقبلة

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف انتهى بدون أي أزمات، معربا عن أمله في أن ينتهي فصل الشتاء بدون أزمات أو مشاكل مثل الخريف.

التموين: لا نقص في السلع.. ومدى سعري لضبط الأسواق

أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن القيادة السياسية في مصر حريصة على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، و“المخزون الاستراتيجي في مصر آمن وكافة السلع متوفرة ولا يوجد نقص في السلع”ـ ومنافذ وزارة التموين تسهم في إتاحة السلع بأسعار مناسبة بما يعمل على ضبط الأسعار في الأسواق ".

متوقع وقف الدراسة في الإسكندرية أكثرة من مرة هذا الشتاء

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل وقف الدراسة بالإسكندرية، ومن المتوقع وقف الدراسة أكثر من مرة بالإسكندرية خلال هذا الشتاءـ موضحة أن قرار وقف الدراسة حال وجود أمطار يكون القرار الأفضل، والأنسب، حتى لا تحدث مشكلات.

وظائف جديدة بالشهر العقاري وتفاصيل رد الهدايا بعد إنهاء الخطوبة بالقانون الجديد

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الشهر العقاري يُقدم خدمة متميزة ويُعالج مشكلة مزمنة يومية، بفضل التطوير الكبير الذي لحق بمصلحة الشهر العقاري، كما كشف المستشار عمر مروان، شروط العفو الرئاسي للمسجونين؛ بناءً على توصيات لجنة العفو الرئاسي.

هبوط كبير في سعر الذهب.. والشعبة تكشف المفاجأة

كشف عمرو اللقاني، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، وقال إن الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا يتراوح سعره الآن بين 1600 و1650، بالمقارنة فى الأيام الماضية الذى وصل لـ 1850.

حماية المستهلك | التموين تعلن خبرًا مهمًا عن تسعير السلع

أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر لضمان توفير السلع في الأسواق ووزيادة المخزون الاستراتيجي، مضيفا أن القيادة السياسية حريصة على زيادة وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع.

أكلة شعبية| أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب سعر الفول والطعمية

انفعل الإعلاميأحمد موسى، بسبب جشع التجار بعد أن وصل سعر قرص الطعمية إلى 4 جنيهات، وساندويتش الفول إلى 8 جنيهات قائلا «دي أكلات شعبية»، متابعا : «قرص الطعمية اللي كان بجنيه بقى بـ 2 جنيه، وقرص الطعمية المحشية بقى رفاهية بعدما وصل سعره إلى 4 جنيه، و ساندوتش الفول وصل 8 جنيه؛ إزاي ترفع الأكلة الشعبية وعندنا 140 ألف طن فول في الموانئ؛ ما نفرج عنها، علبة الكشري اللي بـ 10 جنيه وصلت 25 جنيه، طلب الفول على العربية وصل 25 جنيه».

مفيهوش جديد| تعليق شريف عامر على سعر صادم لطبق كشري بمطعم شهير

علق الإعلامي شريف عامر على الجدل الكبير الذي أثير على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بعد إعلان أحد المطاعم الشهيرة أسعار جديدة لطبق الكشري: «طبق كشري بيتباع بـ 90 جنيه .. بس انا مأكلتوش الصراحة بالمبلغ ده ولسه متعرفتش عليه ومفيهوش جديد».

شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد تخطي الـ 30 ألف جنيه

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن أسعار الحديد الحالية تجعل المضطر فقط هو من يشتري نظراً لارتفاع سعره بشكل غير مسبوق، مضيفا أنه لأول مرة على مستوى التاريخ المصري يتم زيادة أسعار الحديد خلال أسبوعين متتالين ويتخطى سعر طن الحديد لـ ٣٠ ألف جنيها داخل السوق.

شدني من شعري.. طليقة سعد الصغير تكشف كواليس خلافهما واعتدائه عليها بالضرب

كشفت الفنانة برلنتي عامر، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، عن تفاصيل الاعتداء عليها من قبل طليقها المطرب سعد الصغير، وأبرز الخلافات التي كانت معه، وكشفت الفنانة برلنتي عامر، طليقة المطرب سعد الصغير، عن تفاصيل خلافها الأخير معه، معلقة “أنا كنت قاعدة مع سعد الصغير في الفيلا، وفجأة حدث خلاف وتعدى عليا بالضرب، وشدني من شعري".

البحوث الفلكية: تعامد الشمس على الكرنك يؤكد عبقرية المصري في بناء المعابد

علق جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، على ظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك بالأقصر، مضيفا أننا نظمنا ندوة في الأقصر عن ظاهرة تعامد الشمس على المعابد المصرية، وظاهرة التعامد بدأت في الساعة السادسة ونصف صباحا بحضور عدد كبير من السائحين الأجانب والعرب والمسئولين.