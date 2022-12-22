أحد المشاركين في سد جيوليوس نيريري التنزاني: إنجاز تاريخي وأمر يدعو للشرف

قدم الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، تغطية خاصة من داخل محطة الطاقة بسد "جوليوس نيريري" التنزاني.

وقالت المهندسة زكية شعبان، أحد المهندسين التنزانيين المشاركين في المشروع، إنها تشعر بالفخر والسعادة الكبيرة، متابعة: لأول مرة أعمل في مشروع ضخم كهذا، ولي الشرف العمل في مثل هذا المشروع.

وأضافت :" هناك العديد من السيدات يعملان داخل المشروع، وهذا أمر يدعو للفخر، متابعة: أن نكون جزء من نجاح هذا المشروع أحساس لا يوصف.



وأوضح "حسين، أحد العالين بالمشروع"، أنه تعلم داخل الازهر الشريف وتعلم اللغة العربية بداخله، مؤكدا على أن هذا المشروع بمثابة إنجاز كبير للشعب التنزاني.

وأكد على أن مشروع سد تنزانيا سيقلل من المخاطر والفيضانات، وسيساهم في تقوية الطاقة، ونحن الآن نطتب تاريخ جديد لتنزانيا.

