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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو موسى: ربع دول العالم ستشارك في المونديال المقبل.. فيديو

عمرو موسي
عمرو موسي

قال عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن عدد الفرق التي شاركت في بطولة كأس العالم 2022 كانوا ٣٢ فريق وربما أقل بسبب منتخب انجلترا وويلز، مشيرا إلى أن البطولة القادمة سوف يزيد عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

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وأضاف "عمرو موسي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن عدد الفرق التي سوف تشارك في بطولة كأس العالم القادمة ستكون ٤٨ فريق، اي ما يقرب من ربع دول العالم.

وتابع عمرو موسي، أن منتخب مصر لن يكون مشارك في بطولة كأس العالم القادم إذا لم يكن هناك جدية.

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