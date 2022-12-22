عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

18 تحركا من غرفة وكالات السفر لتنشيط السياحة الوافدة

السياحة
السياحة

أفادت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر ، أن السياحة الوافدة هي أهم الأنشطة السياحية التى تحقق صالح اقتصادنا القومي وتعول عليها الدولة كثيرا فى خططها التنموية بجانب أهميتها القصوى بالطبع لشركات السياحة.

غرفة شركات السياحة ووكالات السفر 

أشارت الغرفة خلال تقريرها السنوي ، إلى أنها حرصت على بذل المزيد من الجهد لتسهيل مهمة الشركات ومساندتها فى زيادة السياحة الوافدة وتمثل هذا الجهد فيما يلي : 
1-إعادة تفعيل نشاط السياحة الصحراوية بعد توقف 8 سنوات 
2-المشاركة فى تنظيم مؤتمر المناخ cop27  
3-إعداد وتنظيم وثيقة تعاون بين مصر وجنوب السودان و موريشيوس 
4-تنظيم ورشة عمل مع رابطة شركات السياحة المجرية 
5-المشاركة فى دعم وتنظيم رحلة تعريفية لمنظمي رحلات من ايرلندا 
6-دعم وتنظيم مؤتمر اتحاد شركات السياحة الإيطالية FIAVET
7-دعم وتنظيم رحلة تعريفية لمنظمي رحلات من ألمانيا والنمسا و سويسرا 
8-المشاركة فى تشكيل لجنة لضبط الأسعار ومكافحة حرق الاسعار 
9-التنسيق مع اتحاد شركات السياحة الهندية لتسهيل دخول السائح من الهند 
10-تشكيل لجنة بين مصر والهند لعمل concept لتنشيط السياحة 
11-التعاون مع وزارة السياحة وتوقيع اتفاقية بين مصر والتشيك 
12-التعاون مع وزارة السياحة وتوقيع اتفاقية بين مصر ومولدوفا
13-التعاون مع هيئة تنشيط السياحة لدعم الحركة من سوق كوريا الجنوبية 
14-تنسيق مع وزارة السياحة في تنظيم لقاءات وقوافل بين مصر وروسيا 
15-التنسيق مع الأعلى للآثار لعقد لجان استبدال رصيد التذاكر المجمعة 
16-المشاركة في إعداد وثيقة حماية السائح لعام 2022 
17-التعاون مع وزارة السياحة في دراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع 
18- التعاون مع هيئة التنشيط لتنظيم لقاءات وورش عمل بين مصر وارمينيا
 

شركات السياحة ووكالات السفر غرفة شركات السياحة ووكالات السفر السياحة الوافدة السياحة الأنشطة السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة تنتظر أصحاب المعاشات والموظفين بالعام الجديد

خدرها.. طبيب يعتدي على فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

لن تسلم نفسها.. مفاجأة بشأن محاكمة منة شلبي وإحالتها للجنايات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

اللحمة بـ 115 جنيه .. ضخ كميات من السلع الرئيسية في الأسواق

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

بـ 500 جنيه وعائد ربع سنوي.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي

ترشيحاتنا

مكاسب جماعية لأسهم بورصة أمريكا

مرتضى منصور عن رفض رفع الحجز على أرصدة الزمالك: سنلجأ لمحكمة النقض

تراجع أسعار الذهب عالمياً.. وعيار21 يفقد 180 جنيهاً اليوم الخميس

دعاء المظلوم في جوف الليل.. 4 كلمات ليس بينها والسماء حجاب

بخطوات بسيطة.. كيف تحذف قصص فيسبوك Facebook Stories ؟

القبضة الأمينة في غرفة شركات السياحة تعيد مستحقات بـ 6 ملايين جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق تتصدر تويتر بعد طلاقها من هيثم زنيتا

أقدم شفرة بالعالم وقصر إله أسطوري.. 10 اكتشافات أثرية مذهلة في 2022

أطعمة سحرية تساعد على إذابة دهون الكبد

3400 يورو .. حقيبة مي عمر تثير الجدل بسعر خرافي بالجنيه المصري

فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ