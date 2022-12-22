18 تحركا من غرفة وكالات السفر لتنشيط السياحة الوافدة

أفادت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر ، أن السياحة الوافدة هي أهم الأنشطة السياحية التى تحقق صالح اقتصادنا القومي وتعول عليها الدولة كثيرا فى خططها التنموية بجانب أهميتها القصوى بالطبع لشركات السياحة.

غرفة شركات السياحة ووكالات السفر

أشارت الغرفة خلال تقريرها السنوي ، إلى أنها حرصت على بذل المزيد من الجهد لتسهيل مهمة الشركات ومساندتها فى زيادة السياحة الوافدة وتمثل هذا الجهد فيما يلي :

1-إعادة تفعيل نشاط السياحة الصحراوية بعد توقف 8 سنوات

2-المشاركة فى تنظيم مؤتمر المناخ cop27

3-إعداد وتنظيم وثيقة تعاون بين مصر وجنوب السودان و موريشيوس

4-تنظيم ورشة عمل مع رابطة شركات السياحة المجرية

5-المشاركة فى دعم وتنظيم رحلة تعريفية لمنظمي رحلات من ايرلندا

6-دعم وتنظيم مؤتمر اتحاد شركات السياحة الإيطالية FIAVET

7-دعم وتنظيم رحلة تعريفية لمنظمي رحلات من ألمانيا والنمسا و سويسرا

8-المشاركة فى تشكيل لجنة لضبط الأسعار ومكافحة حرق الاسعار

9-التنسيق مع اتحاد شركات السياحة الهندية لتسهيل دخول السائح من الهند

10-تشكيل لجنة بين مصر والهند لعمل concept لتنشيط السياحة

11-التعاون مع وزارة السياحة وتوقيع اتفاقية بين مصر والتشيك

12-التعاون مع وزارة السياحة وتوقيع اتفاقية بين مصر ومولدوفا

13-التعاون مع هيئة تنشيط السياحة لدعم الحركة من سوق كوريا الجنوبية

14-تنسيق مع وزارة السياحة في تنظيم لقاءات وقوافل بين مصر وروسيا

15-التنسيق مع الأعلى للآثار لعقد لجان استبدال رصيد التذاكر المجمعة

16-المشاركة في إعداد وثيقة حماية السائح لعام 2022

17-التعاون مع وزارة السياحة في دراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع

18- التعاون مع هيئة التنشيط لتنظيم لقاءات وورش عمل بين مصر وارمينيا

