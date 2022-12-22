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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكاسب جماعية لأسهم بورصة أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أُغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع أمس الأربعاء بدعم من أداء فصلي جيد لشركتي نايكي وفيديكس، إضافة إلى تحسن ثقة المستهلكين وتراجع توقعات المستثمرين للتضخم.

وصعدت أسهم نايكي صعودا حادا بعد أن تجاوزت توقعات الأرباح للربع الثاني من العام بسبب الطلب القوي من المتسوقين في أمريكا الشمالية خلال موسم العطلات.

وقدمت فيديكس، التي أشعلت شرارة عمليات بيع في السوق في سبتمبر بعد سحب التوقعات المالية، إرشادات مالية وأعلنت عن خطط لخفض التكاليف بمليار دولار.

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وارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في ديسمبر مع تراجع التضخم وبقاء سوق العمل قوية، بينما انخفضت توقعات التضخم على مدى 12 شهرا إلى 6.7 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 56.44 نقطة أو 1.48 في المئة ليغلق عند 3878.68 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 159.65 نقطة أو 1.51 في المئة إلى 10706.76 نقطة. وزاد كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 522.07 نقطة أو 1.59 في المئة إلى 33371.81 نقطة.

قفزة في ثقة المستهلكين

ارتفعت ثقة المستهلكين بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى منذ أبريل، مع تراجع التضخم وانخفاض أسعار البنزين.

فقد أظهرت بيانات، صدرت أمس الأربعاء، أن مؤشر مؤسسة "كونفرانس بورد"رتفع إلى 108.3 نقطة في الشهر الجاري، بعد قراءة معدلة بالزيادة لشهر نوفمبر بلغت 101.4 نقطة. وفي مسح أجرته "بلومبرج" لآراء المحللين الاقتصاديين، بلغ أوسط التوقعات لأداء هذا المؤشر 101 نقطة.

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قفز مقياس للتوقعات، يعكس النظرة المستقبلية للمستهلكين للأشهر الـ6 المقبلة، إلى مستوى 82.4 نقطة، وهو الأعلى منذ يناير. وتقدَّم مقياس المجموعة لتقييم الأوضاع الحالية إلى 147.2 نقطة، الأعلى خلال 3 أشهر.

تفاؤل المستهلكين

من المرجح أن تكون أسوأ مراحل التضخم انتهت، وأسعار الغاز، التي انخفضت لأدنى مستوى لها منذ منتصف 2021، أشاعت جوًا من الارتياح بين المستهلكين. أظهرت بيانات مؤسسة "كونفرانس بورد" تراجع أوسط معدل التضخم المتوقع على مدار الـ12 شهراً المقبلة إلى 5.9%.

كان المستهلكون أكثر تفاؤلاً بنسبة بسيطة بشأن الأوضاع الحالية والمستقبلية في سوق العمل. ارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" في الوقت الحالي إلى 47.8%. كما ارتفعت أيضاً نسبة الأشخاص الذين توقعوا مزيداً من الوظائف خلال الأشهر الـ6 المقبلة.

رغم ذلك، تراجعت خطط شراء المنازل والأجهزة الكهربائية الأساسية، ولم تتغير الخطط كثيراً بالنسبة للمركبات.

وتَصدر، الجمعة، بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مستهدف التضخم الخاص به، وبيانات إنفاق المستهلكين لشهر نوفمبر.

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