صحف الكويت.. نتنياهو يعلن نجاحه في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وبايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام لمدة عامين

بايدن لزيلينسكي: "لن تكونوا أبدا لوحدكم"

"الشيوخ الأمريكي" يصادق على تعيين لين ترايسي سفيرة في روسيا

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات

لجنة بالكونجرس تكشف أن ترامب لم يدفع ضريبة دخل في 2020

الولايات المتحدة تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت

شويجو يقترح زيادة عدد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين عن الفترة 2024/2023، مشيرةً إلى أن هذا الانتخاب يعكس إسهامات مصر الممتدة في دعم جهود بناء السلام في إفريقيا بما في ذلك أثناء رئاسة مصر للجنة بناء السلام في 2021 ممثلة للقارة، فضلا عن ريادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لملف إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات في الاتحاد الأفريقي.

على الصعيد الإقليمي والدولي، ذكرت "الراي" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، أبلغ الرئيس يتسحاق هرتسوج، أنه تمكن من تشكيل حكومة، وذلك قبل دقائق من انتهاء المهلة النهائية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وأفادت "القبس" بأن الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين إيرانيين، اليوم الأربعاء، بينهم المدعي العام ومسؤولون عسكريون بارزون، في تصعيد للضغط على طهران بسبب حملتها القمعية على الاحتجاجات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، متهمة إياه بإصدار توجيه إلى المحاكم في سبتمبر أيلول بإصدار أحكام قاسية على العديد ممن تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.



دوليًا، قالت "الراي" إن وزير الخارجية الأمريكي، أعلن أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي، وذلك في حين وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

وقال الوزير أنتوني بلينكن في بيان إن "رزمة المساعدة، اليوم، تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ باليستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوزبشكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها إلى الآن".

وقالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيكسي في البيت الأبيض، حيث أكد الأول على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "ليست لديه نية" لوقف الحرب ضد أوكرانيا، متعهدا بأن كييف "لن تكون أبدا لوحدها". وتعهد أن "تستمر الولايات المتحدة في تقديم الدعم لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".

من جانبه، شدد زيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي، على أن حصول كييف على أنظمة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوية "سيعزز بقوة" قدراتها الدفاعية، مضيفًا أن "أقوى عنصر في هذه الحزمة هو أنظمة بطاريات باتريوت، وهو أمر سيعزز بقوة دفاعنا الجوي".

وقالت "الجريدة" إن مجلس الشيوخ الأمريكي، صادق على تعيين دبلوماسية تجيد الروسية سفيرة للولايات المتحدة في موسكو، وسط توتّرات شديدة مع روسيا منذ شنت الأخيرة هجومها على أوكرانيا.

وصوّت مجلس الشيوخ بـ 93 صوتا مؤيّدا وصوتين معارضين على تعيين لين ترايسي، السفيرة الحالية للولايات المتحدة في أرمينيا، والمسؤولة الثانية سابقا في السفارة الأمريكية بموسكو. وهي أوّل امرأة تتبوّأ هذا المنصب الإستراتيجي.

وأفادت "الوطن" بأن سجلات ضريبية نشرتها لجنة في الكونجرس الأمريكي أظهرت أن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يدفع أي ضريبة دخل خلال آخر عام كامل في فترة رئاسته، إذ أبلغ عن خسائر في إمبراطوريته التجارية الواسعة.

وتظهر السجلات، التي نشرتها لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في وقت متأخر الثلاثاء، بعد معركة استمرت لسنوات، أن دخل ترامب والتزاماته الضريبية شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض.

وأوضحت "الراي" أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اقترح زيادة عديد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجومًا في أوكرانيا، إلى 1,5 مليون عنصر إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.

وقال شويغو للرئيس فلاديمير بوتين الذي "وافق" على المقترحات خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين إنه "من الضروري زيادة عديد القوات المسلحة إلى 1,5 مليون عنصر بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد"