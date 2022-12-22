بعد حريق كاتدرائية نوتردام.. الكشف عن لغز التابوت الغامض الموجود أسفلها|تفاصيل

قبل ثلاث سنوات، شاهد حريقًا عظيمًا يجتاح كاتدرائية نوتردام العظيمة في باريس. وقد بدأت أعمال الترميم بسرعة بعد ذلك، وقد أسفرت، على اكتشافات لا تصدق في أعماق الكنيسة.

تم إنقاذ توابيت من الرصاص من مقبرة قديمة، مما أثار تكهنات حول من - أو ماذا - احتوت. وبعد شهور من البحث، كشف علماء الآثار الفرنسيون عن هويات المدفونين.

لغز التابوت

يحتوي التابوت على رفات رجل دين رفيع المستوى عاش حياة مستقرة إلى حد كبير، وفقًا للنقش المكتوب على نعشه، فهو شاب نبيل عانى على الأرجح من مرض مزمن قبل وفاته.

في الشهر الماضي، نقل المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية INRAP التوابيت إلى جامعة تولوز الثالثة، التي حلل خبراءها محتوياتها.

أعضاء النخبة

تم تحديد هوية الكاهنوهو أنطوان دي لابورت، الذي توفي عام 1710 عن عمر 83 عامًا. قام رجل ثري بتمويل جوقة نوتردام، من بين مشاريع أخرى، والتي يمكن أن تفسر دفنه في موقع مركزي أسفل الكنيسة - محجوز تقليديًا لـ أعضاء النخبة في الكنيسة.

ووفقًا لبيان صادر عن جامعة تولوز، فإن بقايا دي لابورت - بما في ذلك عظامه، وشعر رأسه ولحيته، والمنسوجات - محفوظة جيدًا، على الرغم من التسوس العام الناجم عن تسرب الأكسجين إلى التابوت.

كانت أسنانه في حالة جيدة، لكن جسده أظهر القليل من الأدلة على النشاط البدني، مما يعني أنه ربما كان جالسًا معظم حياته.

مرض الملوك

ظهرت على إصبع قدمه الكبير علامات النقرس، وهو مرض التهابي يُطلق عليه اسم "مرض الملوك" لأنه يحدث بسهولة بسبب الإفراط في تناول الطعام والشراب وعدم ممارسة الرياضة.

كان التابوت الحجري الثاني يحمل رفات رجل مجهول مات بين سن 25 و 40 ومن المحتمل أنه عاش قبل حياة دي لا بورتي.

أطلق علماء الآثار على الرجل لقب "Le Cavalier" ("The Horse Rider") ، معتقدين أنه أرستقراطي لأن عظام حوضه توحي بركوب الخيل. فقد دفن مع بقايا أوراق وأزها ، ربما من إكليل أو تاج، ويبدو أنه قد تم تحنيطه.

ويشير تحليل عظامه إلى أنه كان مريضًا لسنوات، ربما من التهاب السحايا المزمن الذي سببه مرض السل.

استخدم العلماء في معهد الطب الشرعي في مستشفى جامعة تولوز تكنولوجيا معدات التصوير الطبي لجمع المعلومات من محتويات التوابيت.

ترميم كاتدرائية نوتردام

يجري حالياً مزيد من التحليلات، حيث يبحثون عن أماكن ولادة الرجال والأسباب المحددة لوفاتهم. في غضون ذلك، تتواصل جهود الترميم في كاتدرائية نوتردام مع الموعد المتوقع للانتهاء في عام 2024.