تسلا تجمد التوظيف وتبدأ موجة جديدة من تسريح العمال | تفاصيل

تأتي نهاية العام ببعض العلامات المقلقة بشأن تسلا، والتي قد تضطر إلى تقليل عدد موظفيها مرة أخرى.

وفقًا لموقع Electrek الأمريكي المخصص في أخبار النقل الكهربائي والطاقة المستدامة، قال "مصدر موثوق على دراية بالموضوع" إن تسلا أبلغت بعض الموظفين بأنها تنفذ تجميد التوظيف، ليس فقط هذا، وفي الربع القادم (الربع الأول من عام 2023) ستطلق الشركة موجة جديدة من عمليات التسريح، كما جاء في المقال.

تسلا تجمد التوظيف وتبدأ موجة جديدة من تسريح العمال

حتى الآن، لم يتم تأكيد المعلومات رسميًا، لكنها مثيرة جدًا للاهتمام، خاصة بالمقارنة مع انخفاض سعر سهم تسلا.

كانت نتائج العام جيدة جدًا مع حجم مبيعات قياسي للسيارات الكهربائية، وتقوم الشركة أيضًا بإطلاق منتجات جديدة مثل Tesla Semi plus لتوسيع إنتاج أنظمة تخزين طاقة البطارية Megapack.

يذكر أن تسلا قد زادت إنتاجها من السيارات الكهربائية، وذلك نتيجة انشاء مصانع جديدة في أوروبا وولاية تكساس الأمريكية، حيث ينتجان الآن 3000 نموذج Y في الأسبوع، مما أدى لتراكم في الإنتاج وصل الى 200,000 سيارة، بالإضافة لضعف ملحوظ في عدد الطلبات.

قابلت تسلا ضعف الطلب وتراكم الإنتاج بعروض شراء وخصومات، وذلك لتجذب المزيد من العملاء.