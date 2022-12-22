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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي طلبة: صلاح صنع نجوميته بمجهود شخصي

صدى البلد

 

أكد مجدي طلبة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الكرة المصرية تضم لاعبين من أصحاب المواهب المميزة، خصوصا في المنتخب المصري الأوليمبي، ويجب أن يتم تطويرهم من مدربين ومسئولين لديهم رؤية وعلم.

وقال طلبة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "محمد صلاح صنع نجوميته بمجهود شخصي منه، تحمل الكثير حتى وصوله إلى ما هو فيه الآن وليس وفقًا لتخطيط مؤسسي، عكس لاعبين آخرين مثل ليونيل ميسي تم بنائه منذ الصغر، حدث تكوين جماعي منذ أن كان لاعبا صغيرا".

مشروع رياضي..

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وأضاف: "يجب أن يكون المسئولين عن الاعمار السنية في مصر لديهم علم ورؤية واضحة".

وواصل: "لو كان هناك مشروع رياضي يتم الاعلان عليه ومناقشته فيه، خصوصا أنه تم التعاقد مع روي فيتوريا بعقد لمدة 4 سنوات وهو أمر جيد للغاية".

وزاد: "لدي اقتراح أتمنى يتم تنفيذها في مصر، وسبق وتمت تجربته في ألمانيا وساهم في نهضة الكرة الألمانية، كان أحد بنود هذا المشروع أن المدربين في المراحل السنية الأدني يكون مساعد للمدرب في المرحلة الأعلى، لربط كل المنتخبات مع بعضها، وتلك الخطوة توفر الكثير من المعرفة عن أبرز اللاعبين والمواهب الموجودة في كل مرحلة عمرية".

وأكمل: "وهذه الطريقة ستوحد طريقة العمل بين جميع المنتخبات، ويتم توحيد الأفكار أيضًا، بين جميع الفرق في مراحل التكوين حتى 18 عاما، لابد أن يكون هناك تواصل مستمر، لخدمة المنتخبات الوطنية".

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