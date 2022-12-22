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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

طلب إحاطة وشكاوى بالجملة.. إعادة هيكلة شركة الخدمات الطبية بالكهرباء

د. محمد إسماعيل
د. محمد إسماعيل

تعددت الشكاوى من العاملين بالكهرباء على مدى عدة أشهر من شركة الخدمات الطبية المنوطة بتقديم الخدمة الطبية للعاملين  ، حتى وصل الأمر الى تقدم أحد نواب مجلس الشعب بطلب إحاطة لوزير الكهرباء حول آداء شركة الخدمات الطبية التى تخدم أكثر من  150 ألف موظف.

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ،  فى تصريح لصدى البلد أنه يتم حاليا دراسة إعادة تشكيل الهيكل الإداري لشركة الخدمات الطبية التى تم إنشاؤها منذ فترة قريبة بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الكهرباء .

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و أضاف المصدر  أن شكاوى العاملين خلال الفترة الأخيرة من تراجع مستوى الخدمة الطبية دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر لدراسة إعادة تشكيل الهيكل الاداري لشركة الخدمات الطبية.

كما أوضح المصدر أن الشركة القابضة برئاسة المهندس جابر دسوقى تجهز  تقرير للرد على طلب الإحاطة المقدم من مجلس النواب حول  الأسباب التى أثارت غضب العاملين بالوزارة  وأهمها  تدنى مستوى الخدمة الطبية منذ إنشاء شركة الخدمات الطبية الجديدة وزيادة الرسوم المخصصة للعلاج  حيث يتم خصم جزء من  الراتب  شهريا  علاوة على استمارة بقيمة 150 جنيه للكشف و استمارة آخرة بقيمة 150 جنيه ليتم صرف العلاج.

وكذلك  التعاقد مع صيدليات لاتتوافر فيها الشروط المطلوبة وانهاء التعاقد مع صيدليات كانت تتمتع برضا الموظفين على مدى سنوات دون سبب واضح من رئيس شركة الخدمات الطبية الدكتور محمد إسماعيل ، مما تسبب فى معاناة المرضى من تقص الأدوية وعدم توافر أفرع للصيدليات الجديدة ، وكذلك الشكاوى المتعددة من التعنت فى تقديم الخدمة .

والواقعة الأخيرة التى أثارت الغضب هو  وفاة أحد الموظفين   داخل المركز الطبى بالأسكندرية  ورفض المركز إدخال الجثة ثلاجة الموتى لأن  شركة الخدمات الطبية لا تغطى تكاليف ثلاجة حفظ الموت، مما أثار غضب الموظفين .

وعن تفاصيل الواقعة قال  أحمد نصار عضو اللجنة النقابية للكهرباء بالأسكندرية أنه بعد وفاة أحد الزملاء فى الشركة داخل مركز طبي الأسكندرية كان من الطبيعى دخول الجثة  ثلاجة حفظ الموتى لكن فوجئنا برفض مسئول المركز الطبي معللا ذلك أن شركة الخدمات الطبية لا تغطى تكاليف ثلاجة حفظ الموت،  فاضطررنا لركن جثة الزميل  خارج تلاجة حفظ الموتى لساعات لحين تجميع المبلغ من الزملاء وسط دهشة وغضب .

وأضاف نصار  أصبح  الغاء شركة الخدمات الطبية بالكهرباء  مطلب عمالى  بسبب كثرة الشكاوى ، سواء في المعاملات مع المستشفيات أو إهمال من الخصومات في الشركة  ومعامل التحاليل ، مؤكدا أن شركة الخدمات الطبيه لم تضف أي جديد بل بالعكس الخدمة تزدا سوءا.

واشتغل الغضب واجتاح  جروبات العاملين بالكهرباء على وسائل التواصل الإجتماعى منددين بالشركة ومطالبين بإقالة رئيسها  "

 

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