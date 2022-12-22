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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال قصف أوكراني.. إصابة رئيس حكومة دونيستك الموالي لروسيا

رئيس حكومة دونيستك
رئيس حكومة دونيستك الموالي لروسيا

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، إصابة رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية الموالي لروسيا، دينيس بوشلين، في قصف أوكراني على مطعم جنوبي مدينة دونيتسك.

وفي وقت ستبق، أعلنت سلطات دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية أطلقت 40 صاروخ جراد باتجاه بتروفسكي.

وكان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا قد أعلن، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 40 صاروخا من طراز "جراد" على منطقة بتروفسكي في دونيتسك، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تم تسجيل الضربات من المدفعية الأوكرانية نحو بلدة جورجيفكا في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 20 صاروخًا من طراز جراد".

وأضاف البيان: "وبعد ساعات قليلة تم إطلاق 20 صاروخا إضافيا مرة أخرى على نفس المنطقة".

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