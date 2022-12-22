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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحلو السام.. ضبط 1130 كجم مربى منتهية الصلاحية في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، منذ قليل، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.. وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

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تفاصيل الواقعة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 226 جركن مربى، الجركن زنة 5 كجم مربى، بإجمالي 1130 كجم مربى منتهي الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعهم للمواطنين بالأسواق، دائرة المديرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 226 جركن مربى، الجركن زنة 5 كجم مربى، بإجمالي 1130 كجم مربى منتهي الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعهم للمواطنين بالأسواق، دائرة المديرية.

وأكد "إبراهيم" أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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