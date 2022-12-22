حتحوت: محمد عبد المنعم جاهز للتواجد مع الأهلي أمام سموحة بالدوري العام

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهز للتواجد مع فريقه أمام سموحة بالدوري العام.

عبدالمنعم جاهز لتدعيم دفاع الأهلي أمام سموحة

وتابع حتحوت خلال برنامجه الإذاعي"صباحكم رياضة" على إذاعة الشباب والرياضة: "اللاعب تعافى من شكواه في الركبة، والتي تعرض لها خلال مواجهة فيوتشر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق".

وأضاف هاني حتحوت: "اللاعب يشارك في تدريبات الفريق غدٍ الجمعة، استعدادًا لمواجهة سموحة، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز".