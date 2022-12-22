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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البيلاروسي: استعداد من الدول المجاورة لعدوان محتمل على البلاد

الرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن مينسك تلاحظ استعداد الدول المجاورة لعدوان محتمل على بيلاروسيا.

وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لدينا قوات رد سريع في جيشنا جاهزة لمواجهة أي عدوان مفاجئ".

وفي وقت سابق، فرضت بيلاروس قيودا على السفر في أجزاء من منطقة جوميل الجنوبية الشرقية التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كييف بالحشد العسكري وتأجيج التوترات.

وتنص وثيقة نشرتها الحكومة على أن القيود تنطبق على المناطق المتاخمة للحدود في مقاطعات لوييف وخوينيكي وبراجين.

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ويبلغ عدد سكان المناطق الثلاث مجتمعة حوالي 42 ألف نسمة، وفقا للسلطات.

يشار إلى سبب الإجراءات على أنه “أمن الحدود”، وبيلاروس لديها ما مجموعه 1،084 كيلومترا من الحدود المشتركة مع أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تنطبق القواعد الجديدة على السكان المحليين والأشخاص الذين يزورون الأقارب المقربين أو يسافرون للعمل.

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مينسك بيلاروسيا أوكرانيا

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