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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة: تفعيل منافذ السلع بأسعار مخفضة يأتي لصالح المواطن البسيط

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اجتماع رئيس الوزراء بوزيرى التضامن والتنمية المحلية، يأتى فى إطار قيام رئيس الوزراء بالإطمئنان على مخزون السلع الإستراتيجية.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن تفعيل منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة يأتى لصالح المواطن البسيط بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر، خاصة وأن كثير من التجار يقومون باستغلال الأزمات، كما أن المواطن البسيط لا يحصل على السلعة التى يريدها بسعر مناسب.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اجتماع رئيس الحكومة مع وزيرى التضامن والتنمية المحلية أمر هام من أجل التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الأمر ، كما أنه يمثل بمثابة ضربة للتجار التى تخزن السلع حتى يعطشوا السوق.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة، وكذا معارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات، وذلك اعتباراً من يناير القادم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكد مدبولي على ضرورة التنسيق مع المحافظات؛ لتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجا.

كما شدد رئيس الوزراء على تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة المحلية في جهودها لزيادة عدد الشوادر هذا العام، بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية التي تعمل على إقامة منافذ ثابتة ومتحركة، مثل وزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

من جهة أخرى، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفر مخزون آمن من كافة السلع الأساسية، مُضيفا أنه سيجري العمل على زيادة المخزون خلال الفترة القادمة، من خلال تسريع الإفراج عن السلع الأساسية والاستراتيجية الموجودة بالموانئ.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن بعض المحافظات بدأت بالفعل في إقامة الشوادر والبيع للمواطنين، وجار التوسع في باقي المحافظات، حتى تكون جميع المنافذ جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

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