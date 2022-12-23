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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: مستمرون في مناقشة الحساب الختامى لموازنة 2021 - 2022 الفترة المقبلة

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستستمر خلال إجتماعاتها المقبلة فى مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام 2021 - 2022 ، ومناقشة أى أمر يطرأ على اللجنة.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سندرس كل ما يتعلق بالحساب الختامى للوزارات المختلفة والهيئات الإقتصادية ، مؤكدة أننا سننتهى من إقرار الحساب الختامى قبل دخول الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان فى نهاية شهر مارس.

وكان قد رفع  المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الإثنين 2 يناير المقبل.

جاء ذلك بعدما انتهى السيد القصير وزير الزراعة من الرد على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من الأعضاء والتى تم استعراضها خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضى.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام 2021 - 2022 البرلمان المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب وزير الزراعة

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