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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حلم كبير.. المقاولون العرب: سد جوليوس نيريرى يوفر الطاقة لـ تنزانيا

صدى البلد

أكد المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أن مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى «المقاولون العرب» و«السويدى إلكتريك» على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، يمثل حلماً كبيراً وسيعمل على  توفير الطاقة لدولة تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، والحفاظ على البيئة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب ، فى تصريحات له، أن المشروع يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتم متابعته بشكل دورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويعكس  العلاقات المتميزة بين البلدين، كما يعكس اهتمام مصر بالشأن الأفريقى.

ويستهدف المشروع إنشاء سد بطول 1033 متراً عند القمة بارتفاع 134 متراً، وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى فى محمية «سيلوس جام» بمنطقة «موروجورو» جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا).

وتم الانتهاء من أعمال الكوبرى الرئيسى الرابط بين ضفتى نهر روفيجى، الذى يُعد أحد أهم العناصر الرئيسية فى مشروع سد جوليوس نيريرى، نظراً لما يمثله من أهمية لنقل الأجزاء الخاصة بالتوربينات ذات الأحجام والأوزان الكبيرة، وهذا الكوبرى يُعد أكبر كوبرى فى تنزانيا من حيث الحمولة، حيث يسمح بمرور حمولات تصل إلى 360 طناً، ويبلغ طوله 250 متراً ومقام على عمودين فقط بارتفاع يتجاوز 50 متراً فوق سطح النهر، مما يجعل هذا الكوبرى أحد أهم المعالم الإنشائية فى البلاد، خاصة أنه سوف يكون أحد الأجزاء الرئيسية فى الطريق الدولى الرابط بين تنزانيا وموزمبيق.

وكان التحالف المصرى «شركة المقاولون العرب» و«شركة السويدى إلكتريك»، المُنفذ للمشروع، وقّع فى ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية السابق، والدكتور مصطفى مدبولى، عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار، فى دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، بتنزانيا، بهدف توليد 6307 ميجاوات/ ساعة سنوياً، تكفى استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد فى الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين نحو 34 مليار م3 من المياه فى بحيرة مُستحدثة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى المقاولون العرب شركة المقاولون العرب الشأن الأفريقي

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