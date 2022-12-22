عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تهديد بيونج يانج.. سول وواشنطن تعلنان أول تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية

كوريا الجنوبية وأمريكا
كوريا الجنوبية وأمريكا

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن سول وواشنطن تدرسان إجراء أول تدريبات مشتركة واسعة النطاق بالذخيرة الحية منذ ست سنوات وذلك في العام 2023، وسط التهديدات العسكرية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الوزارة جيون ها-جيو إن التفكير في التدريبات جاء في الوقت الذي تناقش فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السبعين لتحالفهما في العام المقبل.

وأضاف جيون في إفادة دورية "احتفالا بتلك المناسبة، نستكشف سبلا مختلفة لاستعراض وجودنا العسكري وقدرات الردع الساحقة للتحالف ضد كوريا الشمالية ويمكن أن تكون التدريبات المشتركة بالذخيرة الحية أحد الخيارات".

كوريا الجنوبية ورومانيا تبحثان تعزيز التعاون في صناعات الطاقة النووية والدفاع

كوريا الجنوبية تطور صاروخ موجه جو-أرض لتركيبه على الطائرات الهليكوبتر المسلحة الخفيفة

وستكون التدريبات استعراضا مشتركا جديدا للقوة بعد توقف لسنوات وتأتي في عهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول الذي تعهد بتعزيز القدرات العسكرية والاستعداد في مواجهة تطوير أسلحة كوريا الشمالية.

ونشرت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء طائرات إف-22 المقاتلة من أجل تدريبات مشتركة مع كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 2018، بعد ساعات من انتقاد كوريا الشمالية للبلدين وتعهدها بإجراء مزيد من التجارب الصاروخية.

وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من التجارب الصاروخية هذا العام، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات مصمم للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. وقال مسؤولون في سول وواشنطن إنها أكملت أيضا الاستعدادات لما سيكون أول تجربة نووية لها منذ 2017.

كوريا الشمالية الولايات المتحدة كوريا الجنوبية تدريبات مشتركة بيونج يانج الرئيس الكوري الجنوبي صاروخ باليستي عابر للقارات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة صاروخ باليستي كورية الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

القانون في صالحها.. مفاجأة سعيدة للفنانة منة شلبي بعد ثبوت تعاطيها المخدرات

بشرة خير للمصريين خلال 2023.. علاوة 7% من الأجر الوظيفي في هذا الموعد

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

المادة 43 كلمة السر.. لا يحق بيع قناة السويس لحمايتها دستوريا| تفاصيل

رئيس "كاف": 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

دفن خطيبته وشنق نفسه.. إبراهيم ينهي حياته بعد رحيل آية لرفضها الزواج منه

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

ترشيحاتنا

تمويلات ومشروعات ضخمة.. ماذا قدمت مصر لأفريقيا لدعم جهود التنمية خلال 2022؟

أسرت الملايين بـ قرأة القرآن.. شاهد ماذا قالت يوتيوبر ألمانية عن الإسلام؟

أسامة ربيع يكشف عن الهدف الحقيقي من إنشاء صندوق قناة السويس

أسامة ربيع: الحزام الأخضر غير منافس لقناة السويس

تورط أمريكي واضح.. نائب روسي يعلق على زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة

روسيا تحذر اليونان من مغبة نقل أنظمة "إس-300" إلى أوكرانيا دون موافقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوربة وشوكولاتة ساخنة.. مشروبات تحمي من البرد وترفع المناعة خلال الشتاء

مبروك الخلع| حقيقة القبض على أم سليم بعد احتفالها بالطلاق بالطبل والمزمار..شاهد

لتعزيز نمو الشعر ومنع الشيب المبكر بمكون واحد من رفوف مطبخك

في 3 أيام فقط وصفة خارقة تخلصك من سموم الجسم

فيديو

طليقة سعد الصغير تكشف أسرارا لأول مرة: "كل المصايب بسببه وجري ورانا بالطوب"

تعطيل الدراسة بهذه المحافظة .. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس |تغطية خاصة

تراجع تاريخي في الذهب ومفاجأة بـ سعر الدولار.. تغطية خاصة

"مش عايزة أسمع صوت".. أحلام تنفعل فى كواليس سعودي أيدول I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ