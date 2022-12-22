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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بدمنهور، وكان في استقبال فضيلته الدكتورة نادية خميس الحناوي، عميدة الكلية، والدكتور كمال سيد أحمد العبد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين بالكلية. 

 

يأتي هذا في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان على سير العمل بها وانتظام العملية التعليمية ومدى جاهزيتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول. 


وعقد رئيس جامعة الأزهر لقاء مفتوحًا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية شدد خلاله على الالتزام باللغة العربية الفصحى والاهتمام بها في العملية التعليمية؛ كونها لغة القرآن الكريم ووعائه  والحفاظ عليها حفاظ على الهوية، ووجه بأهمية الاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، واستمع رئيس الجامعة إلى الطلبات التي طرحتها الدكتورة نادية خميس الحناوي، عميدة الكلية، حول إدراج مباني بالكلية ضمن خطة الجامعة في المرحلة المقبلة (إحلال وتجديد) ووعد رئيس جامعة الأزهر بدراسة جميع الأمور التي تم طرحها عقب عودته لمكتبه في إدارة الجامعة بالقاهرة، مؤكدًا سعيه الدائم والمستمر للمساعدة في ضوء القوانين المنظمة لذلك. 


وتابع رئيس جامعة الأزهر مع إدارة الكلية  مدى جاهزيتها لبدء امتحانات التخلفات التي سوف تبدأ في الأول من شهر يناير القادم 2023م، والتي تستمر لمدة أسبوع يعقبها بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم السبت الموافق 8 يناير 2023 م.

 وفي ختام اللقاء وجهت إدارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بدمنهور محافظة البحيرة الشكر والتقدير لفضيلة رئيس الجامعة؛ لجهوده المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

رئيس جامعة الازهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بدمنهور

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