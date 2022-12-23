كشف ملابسات العثور على مواطن مكبل اليدين في حالة إغماء ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوصول "ع.س.س" إلى مستشفى سمسطا المركزي مقيد بالحبال، وفي حالة إعياء تامة، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة.

تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "ش.ش.ح"، و "ح.م.ح"، و" م.ت.ش"، و "ت.ش.ش"، بسبب خلافات عائلية بينهم، فاستدرجوا المجني عليه وقاموا بتقييده بالحبال والتعدي عليه، وألقوه في إحدى الترع المجاورة لمحل إقامتهم.، جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيقش