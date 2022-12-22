ولي عهد السعودية: لدينا عقول شغوفة بالابتكار والإبداع ستسهم في نموالاقتصاد المعرفي

أطلق الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد السعودية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وقال الأمير محمد بن سلمان :"نتطلع لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة لخمسة أعوام قادمة".

وأضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان :"لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وتمكين العقول سيجعل المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت".

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ستمكن تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية السعودية تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع.