المصري يستعيد فريد شوقي قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لاعبه فريد شوقي خلال مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.



ويأتي عودة فريد شوقي للمصري بعد تغيبه عن المباراتين الماضيتين للفريق بالدوري بسبب الإيقاف .



على جانب أخر ، أرسلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أعربت خلاله عن احتجاجها التام على حكم مباراته أمام المقاولون " محمد العتباني " وكذلك حكم تقنية الفيديو " عبد العزيز السيد".



وجاء خطاب المصري إلى اتحاد الكرة بعد الأخطاء العديدة والمؤثرة التي وقع فيها الثنائي خلال المباراة والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة خاصة باحتساب الهدف الأول للمقاولون والذي جاء من تسلل واضح للغاية أجمع عليه كافة خبراء كرة القدم ، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله حول مدى تطور أجهزة تقنية الفيديو المستخدمة وتأثير ذلك على نتائج المباريات.

وطالبت إدارة النادي المصري في خطابها للاتحاد أيضًا بضرورة تعيين حكام دوليين لمباريات الفريق المقبلة سواء لحكام الساحة أو حكام تقنية الفيديو وذلك لضمان الحفاظ على حقوق النادي ومنع إثارة البلبلة لدى الجماهير.