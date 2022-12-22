عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيم كارداشيان تلفت الأنظار في أحدث ظهور

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان ، صورًا لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وتألقت نجمة الواقع "كيم" بإطلالة جريئة وهي ترتدي فستانا مكشوفا أسود اللون وتاركة خصلات شعرها الأشقر البلاتيني علي كتفيها، نالت علي إعجاب العديد من متابعيها. 


وولدت كيم كاردشيان في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل إسكوتلاني، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، كما إنها تعمل رائدة أعمال. 


تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004،وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو،ولكن انفصلا ايضًا عام 2013،وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانيية ويست وانجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً. 

 

IMG_٢٠٢٢١٢٢١_٢٢٣٤٥٨
IMG_٢٠٢٢١٢٢١_٢٢٣٤٥٨
كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع اطلاله جريئه فستان مكشوف في أحدث ظهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الصحة : رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظات | تفاصيل

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

القانون في صالحها.. مفاجأة سعيدة للفنانة منة شلبي بعد ثبوت تعاطيها المخدرات

رئيس "كاف": 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

دفن خطيبته وشنق نفسه.. إبراهيم ينهي حياته بعد رحيل آية لرفضها الزواج منه

بشرى للمصريين خلال 2023 .. علاوة 7% من الأجر الوظيفي في هذا الموعد

بشرى سارة للأهلاوية.. قناة عربية تذيع كأس العالم للأندية مجانا

ترشيحاتنا

أغرب مزاد بالعالم.. بيع "إهانة" وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا بـ63 ألف دولار

10 يناير.. تعرف على جداول وموعد امتحانات الابتدائية في كفر الشيخ

أمريكا عدو مباشر لروسيا| ردود فعل الكرملين بعد زيارة زيلينسكي لـ واشنطن

شكري: سد جوليوس نيريري يعكس التزام مصر بدعم مشروعات التنمية في القارة

أثارت سخرية واسعة .. هفوة جديدة من بايدن أمام زيلينسكي

أهلاوي و4 زملكاوية .. قائمة المرشحين لتدريب إنبي خلفا لـ كشري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بعد الأكل

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لنحت قوامك

مفاجأة صادمة للسيدات.. تربية الطيور وراء التليف الرئوي

حراسات خاصة واستقبال رسمي.. شروط عادل إمام لعرض مسرحيته في دولة عربية

فيديو

أم سليم احتفلت بخلع زوجها بالطبل البلدي والمزمار .. هل أُلقي القبض عليها؟ "فيديوجراف"

عاجل.. قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة|تغطية خاصة

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران.. تفاصيل مؤلمة بحادث بندر القرهدي

حراسات خاصة واستقبال رسمي.. شروط عادل إمام لعرض مسرحيته في دولة عربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ