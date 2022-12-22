مباحثات أردنية يابانية في مجال البيئة وملفات cop27 بشرم الشيخ

بحث الأردن واليابان، تعزيز التعاون المشترك في مجال البيئة وناقشا ملفات طرحت في مؤتمر الأطراف المناخية cop27، الذي عقد في شرم الشيخ الشهر الماضي.



جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الخميس في مكتبه، السفير الياباني الجديد لدى الأردن جيرو أوكوياما.



وذكرت وزارة البيئة الأردنية، في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن الجانبين ناقشا أطر التنسيق والعمل المشترك في قطاع البيئة، وسبل تعزيز التعاون بينهما حول التغير المناخي.



واستعرض الردايدة، المبادرة التي أطلقها الملك عبدالله الثاني في مؤتمر "cop-27"، حول مترابطة المناخ - اللاجئين، مؤكدا ضرورة بذل الجهود الدولية لدعمها وتنفيذ محاورها المهمة.

وأكد الجانبان أهمية دفع الجهود الدولية في التمويل المناخي.