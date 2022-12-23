بنك التنمية الإفريقي ينشر 40 مليون دولار في موريشيوس لسد فجوة التمويل

أعلن البنك الإفريقي للتنمية نشر حزمة تمويل تجاري بقيمة 40 مليون دولار في موريشيوس للإسهام في تقليص فجوة تمويل التجارة في القارة الإفريقية المقدرة بحوالي 81 مليار دولار.



وذكر بيان البنك الإفريقي للتنمية، اليوم /الخميس/، أن الحزمة المالية تتضمن اتفاقية المشاركة في المخاطر بقيمة 25 مليون دولار أمريكي وضمان المعاملات بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، فيما تعد اتفاقية ضمان المعاملات والمشاركة في المخاطر أحد الأدوات الاستراتيجية التي يستخدمها البنك الإفريقي للتنمية للمساعدة في تقليص فجوة تمويل التجارة في القارة.



من جانبه، قال رئيس قسم تمويل التجارة في البنك لامين دراماه: "نظرًا لطبيعة التجارة متعددة القطاعات، فمن المتوقع أن تعزز الحزمة المالية جهود البنك الإفريقي للتنمية لدمج إفريقيا وتحسين جودة الحياة للشعب الإفريقي".



وأكد نائب المدير العام لمنطقة الجنوب الإفريقي في البنك الإفريقي للتنمية، كينيدي مبيكيني، أن الحزمة المالية تؤكد دعم البنك للتكامل المالي باعتباره حجر الزاوية لتنمية القطاع الخاص في جميع أنحاء القارة، لافتًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية الأخرى تواجه صعوبة أكبر في الوصول إلى التمويل التجاري.



يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية شارك في موريشيوس بخمس عمليات، بتمويل قدره 262.29 مليون دولار أمريكي منذ بدء العام الجاري.