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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي مشيدا بعودة الدروس في المساجد: الحضور في الحصري كان مشرفا

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن عدد الحضور لبرنامج تفسير القرآن الكريم بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر كان مشرفا خاصة من النساء ورجال الأزهر ووزارة الأوقاف.

وأشاد الشيخ خالد الجندي  خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" بعودة الدروس الدينية مرة أخرى إلى المساجد، مضيفا:  الحمد لله الذي أعادنا مرة أخرى للمساجد، لعودة الدروس الدينية".

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 وتابع: العمائم المباركة اللي حضرت جزاهم الله ألف خير، ولما تبقى قاعد وسط ناس وواحد يقول أنت بتقول كلام لازم يوزن بميزان العلم، لكن لما يكون قاعد قدام منك علماء بيضمنوا جودة المنتج”.

ذكر النملة لاسم النبي سليمان
كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دلالة ذكر النملة لاسم النبي سليمان دون أن يكون مقترنًا بالنبي أو الرسول في قول الله تعالى "لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ".


وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" أمس الأربعاء: "في قوله لا يحطمنكم سليمان ذكرته النملة بالاسم وجنوده ولم تقل يحطمنكم النبي أو الرسول سليمان لأنها لم ترد أن يقترن اسم الرسالة بالتحطيم والإهلاك والقتل".


وأوضح الجندى: "لأن المسألة مقترنة بالتحطيم والقتل فقالت سليمان وجنوده حتى لا يرتبط معنى النبي بشيء تكرهه النفوس فتتحامل نفوس النملات على نبي من الأنبياء، وفي قوله وهم لا يشعرون أنك تقدر ما فيه الغير حتى لو كان في المسألة إيذاء لك".


وتابع الجندى: "سيدنا سليمان سمع هذا الحوار والنداء من النملة على بعد 3 أميال، لما تعرف أن النمل بيتكلم بأسلوب كيميائي، وكل نملة لها مركب كيميائي يميزها عن غيرها وكل معسكر عنده مركب كيميائي خاص به وكل نملة لها ريحة حسب العنوان والهوية محددة يخصها عن طريق شم هذه الرائحة يعرف منين ومعادية ولا صديقة".

الشيخ خالد الجندي تفسير القرآن مسجد الحصرى النبي سليمان رجال الأزهر

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