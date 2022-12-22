محمد موسى يناشد المصريين : متسمعوش كلام الخونة اللي عايزين يعطلوا مسيرة بلدنا

قال الإعلامي محمد موسى، إن هناك تحركات برلمانية لإنشاء صندوق خاص لقناة السويس يتيح لها الدخول في استثمارات بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة بهدف تعظيم موارد دخل قناة السويس وزيادة قدرة الهيئة على الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويرها من خلال الاستغلال الأمثل لأموالها، وسيتم وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمة القناة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، متسمعوش كلام خونة تنظيم الإخوان اللي بيروج لها المخنس اللي اسمه معتز مطر والشاذ اللي اسمه محمد ناصر وتوابعهم من لجانهم الإلكترونية الخبيثة اللي نفسهم البلد تقع بأي شكل .

تابع، الصندوق ده هيُسهم في تمكين الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية، محذرا من ترويج الأكاذيب من أجل الحافظ على بلدنا.

تابع، التنظيم القذر ده مبيفوتش حاجة ممكن تعمل بلبلة وفوضي إلا وتلاقيه بيطلق كتايب الكذب والافتراء عشان يعطل مسيرة بلدنا" .

