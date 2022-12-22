برلماني: توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية يحسب للرئيس السيسي

أشاد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بتأكيد مجلس الوزراء على لسان وزير التموين، وجود مخزون آمن تماما من السلع الاستراتيجية والأساسية، قائلا إنه يحسب للرئيس السيسي والدولة المصرية في ظل هذه الظروف، وما يمر بالعالم من أحداث جسام مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، توفير مخزون آمن تماما من السلع الأساسية والاستراتيجية.

ونوه الكمار في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات رئيس الوزراء، بتفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، وتأكيد وزير التموين على توفر مخزون آمن من كافة السلع الأساسية، مُضيفا أنه سيجري العمل على زيادة المخزون خلال الفترة القادمة، من خلال تسريع الإفراج عن السلع الأساسية والاستراتيجية الموجودة بالموانئ.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لولا التوجيهات الصارمة من القيادة السياسية منذ سنوات بتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية والاستراتيجية لكانت مصر واجهت مشاكل كثيرة، خصوصا مع وقف حركة تداول البضائع والسلع وقت جائحة كورونا وما بعدها.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد على أن الاستقرار الذي تعيشه مصر سياسيا واقتصاديا، يعود في الأساس للرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة للحكومة بتوفير كافة احتياجات الشعب المصري ومستلزماته.