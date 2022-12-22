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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدير إنتاج بأحد مصانع تجهيز البرتقال للتصدير: نراعي المواصفات ونسب المطهرات

محمد جلال مدير الإنتاج
محمد جلال مدير الإنتاج بالمصنع

خصص الإعلامي حمدي رزق، حلقة اليوم  من برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد "،  من اتخل احد مصانع تجهيز البرتقال المصري للتصدير الخارجي.

 

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وقال  محمد  جلال مدير الإنتاج بالمصنع في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  بعد استلام البرتقال يدخل مرحلة الغسل بالماء والصابون لإزالة الأتربة  ثم يدخل مرحلة  وضع المطهرات التي تكون بنسب معينة  للحفاظ على البرتقال ".

 

وأضاف محمد جلال:"  لدينا نظام تتبع بداية من المزرعة وحصد المحصول وحتى التعبئة النهائية ويتم مراعاة المواصفات ونسب المطهرات في البرتقال بناء على مواصفة كل دولة يتم تصدير البرتقال لها ".

 

واكمل محمد جلال:"  نقوم بسحب عينات من المذاع للتأكد من مدى جودة البرتقال قبل البدء في التعبئة والتجهيز للتصدير ".

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